Ярославль, , 09:36 — REGNUM В Ярославле счета АО «Яргорэлектротранс» в трёх банках арестовали. Об этом сообщает ЯрНьюс.

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Основанием для принятия решения, вынесенного межрайонной инспекцией №9 ФНС по Ярославской области 17 августа, послужило «неисполнения требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов». Арестованными оказались счета в трёх банках — в «Сбербанке», «ВТБ» и в «Промсвязьбанке».

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало об аресте счетов АО «ПАТП-1 города Ярославля», которое имеет единое управление и директора с «Яргорэлектротрансом».

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