Ярославль, 18 августа, 2022, 09:36 — ИА Регнум. В Ярославле счета АО «Яргорэлектротранс» в трёх банках арестовали. Об этом сообщает ЯрНьюс.

City-yaroslavl.ru Трамваи в Ярославле

Основанием для принятия решения, вынесенного межрайонной инспекцией №9 ФНС по Ярославской области 17 августа, послужило «неисполнения требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов». Арестованными оказались счета в трёх банках — в «Сбербанке», «ВТБ» и в «Промсвязьбанке».

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало об аресте счетов АО «ПАТП-1 города Ярославля», которое имеет единое управление и директора с «Яргорэлектротрансом».