Луганск, 18 августа, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Статус Луганской Народной Республики (ЛНР) будет опредёлен на референдуме о вхождении в состав России, заявил министр иностранных дел республики Владислав Дейнего.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

По его словам, за решением, которое граждане примут на референдуме, должна будет последовать реакция российской стороны. Этот вопрос относится к полномочиям Государственной думы России.

Что касается статуса, то «прежде всего этот статус будет определять с нашей стороны сам референдум», сказал Дейнего в интервью ТАСС.

Отвечая на вопрос о предпочтительном для властей статусе республики, он отметил, что попытки диктовать населению «какие-то свои видения» будут означать скатывание «в диктатуру».

Дейнего добавил, что готов обсуждать вопрос о статусе республики со своими соотечественниками, но не как министр, а как гражданин.

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