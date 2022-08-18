Москва, 18 августа, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Украина готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС, сообщили 18 августа в Министерстве обороны России.

Npp.zp.ua Запорожская АЭС

По информации министерства, 19 августа киевский режим намерен провести резонансную провокацию на Запорожской атомной электростанции в период посещения Украины генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Её задача — обвинить Москву в создании техногенной катастрофы на АЭС.

Для подготовки провокации командование оперативно-тактической группы «Днепр» развёртывает возле города Запорожье посты радиационного наблюдения. Также проводятся тренировки подразделений 108-й бригады территориальной обороны, 44-й артиллерийской бригады и воинских частей из Запорожья по действиям в условиях заражённой местности.

Подразделения 704-го полка РХБЗ ВСУ будут готовы зафиксировать факт аварии на Запорожской АЭС, а также провести комплекс мероприятий по демонстрации якобы ликвидации её последствий. Удар по ЗАЭС, как ожидается, будет нанесён подразделениями 44-й артиллерийской бригады ВСУ с огневых позиций в городе Никополь.

«Вина за их последствия будет возложена на российские Вооружённые силы», — подчеркнули в Минобороны.

В министерстве отметили, что тяжёлых вооружений на станции и прилегающих к ней районах у российских войск нет, там размещены только подразделения охраны. При этом ВС РФ принимают необходимые меры для обеспечения безопасности станции.