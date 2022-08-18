Пенза, 18 августа, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Жителям Пологовского района Запорожской области передали еще одну партию гуманитарной помощи из Пензенской области. Груз доставлен в район тремя конвоями и распределен через штабы «Мы вместе с Россией», а также напрямую в поселковые и городские администрации, сообщает 18 августа пресс-служба правительства Пензенской области.

t. me/penzregru Гуманитарная помощь из Пензенской области жителям Запорожья

В составе доставленного груза — более 8 тыс. наборов продуктов питания, детское питание, средства гигиены. Из Пензы в центральную больницу города Токмака привезли большую партию медикаментов.

ИА REGNUM напоминает, в Пологовский район ранее из Пензенской области доставили стеклопакеты, школьную форму, стальные трубы, воду. К началу нового учебного года жители населенных пунктов планируют остеклить местные школы, а сотрудники местного водоканала заменят пострадавшие объекты и наладят централизованное водоснабжение.

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