Цинциннати, США, 18 августа, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Испанский теннисист, третья ракетка мира Рафаэль Надаль проиграл представителю Хорватии Борне Чоричу во втором круге турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США).

(сс) Tatiana Рафаэль Надаль

Встреча продолжалась 4 часа 13 минут и завершилась со счётом 7:6 (11:9), 4:6, 6:3 в пользу хорватского теннисиста.

Надаль шесть раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт. На счету его соперника 12 эйсов, одна ошибка на подаче и один брейк.

В третьем круге турнира Чорич сыграет с испанским теннисистом Роберто Баутистой-Агутом.