Оренбург, 18 августа, 2022, 09:28 — ИА Регнум. В Оренбурге полицейские изъяли у бизнесмена имущество, при этом нарушив закон. Об этом сообщили 18 августа в Уральской транспортной прокуратуре.

Clker-Free-Vector-Images Персональный компьютер

Оренбургский предприниматель пожаловался на действия правоохранителей. Директор автостанции, расположенной на привокзальной площади, заявил об изъятии компьютерной техники.

В ходе прокурорской проверки установлено, что сотрудниками транспортной полиции в июле 2022 года в административном помещении автостанции проводили осмотр места происшествия и изъяли компьютеры. Для проведения следственного действия имелись основания. Однако силовики допустили нарушения закона при изъятии имущества предприятия.

«В целях обеспечения надлежащего ведения хозяйственной деятельности автостанции Уральской транспортной прокуратурой организованы мероприятия по восстановлению прав предпринимателя, в результате которых изъятое имущество возвращено», — сказали в прокуратуре.