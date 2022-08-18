Сеул, 18 августа, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль встретился 18 августа с заместителем премьер-министра, главой МИД Катара Мохаммедом бин Абдулрахином Аль Тани, с которым обсудил пути расширения сотрудничества. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

В ходе встречи глава Южной Кореи назвал Катар ключевым партнером на Ближнем Востоке в области энергетики и строительства, а также призвал правительство ближневосточной страны к расширению сотрудничества в таких областях, как продовольственная безопасность и изменение климата.

В свою очередь, представитель Катара высоко оценил вклад южнокорейских компаний в экономику страны и выразил надежду на дальнейшее углубление двустороннего сотрудничества. Он также выразил надежду на то, что соглашение об отмене виз, подписанное 17 августа, поспособствует увеличению туристических, деловых и других видов обмена.

Юн Сок Ёль попросил правительство Катара поддержать заявку Пусана на право проведения Всемирной универсальной выставки EXPO 2030, а также пообещал оказать поддержку для успешного проведение чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре в ноябре–декабре.