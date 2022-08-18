Рязань, 18 августа 2022, 09:30 — REGNUM Свыше 300 человек и более 100 единиц техники задействованы в тушении природных пожаров в Рязанской области. Об этом 18 августа сообщил врио губернатора Павел Малков.
Самые значительные группировки сил расположены на подступах к посёлкам Деулино и Голованово.
В регионе сохраняется три очага природных пожаров, общая площадь возгорания составляет 181 гектар.
Как сообщало ИА REGNUM, для тушения возгораний применяется самолёт Ил-76 МЧС России.
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