Рязань, 18 августа, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Свыше 300 человек и более 100 единиц техники задействованы в тушении природных пожаров в Рязанской области. Об этом 18 августа сообщил врио губернатора Павел Малков.

https://62.mchs.gov.ru Лесной пожар в Рязанской области

Самые значительные группировки сил расположены на подступах к посёлкам Деулино и Голованово.

«Накануне вечером прибыл ещё один вертолёт, в настоящее время на тушении по кромке пожара задействованы два вертолёта Ка-32 и один Ми-26», — уточнил руководитель.

В регионе сохраняется три очага природных пожаров, общая площадь возгорания составляет 181 гектар.

Как сообщало ИА REGNUM, для тушения возгораний применяется самолёт Ил-76 МЧС России.