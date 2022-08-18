Природные пожары в Рязанской области тушат 300 человек
Рязань, 18 августа, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Свыше 300 человек и более 100 единиц техники задействованы в тушении природных пожаров в Рязанской области. Об этом 18 августа сообщил врио губернатора Павел Малков.
https://62.mchs.gov.ru
Лесной пожар в Рязанской области
Самые значительные группировки сил расположены на подступах к посёлкам Деулино и Голованово.
«Накануне вечером прибыл ещё один вертолёт, в настоящее время на тушении по кромке пожара задействованы два вертолёта Ка-32 и один Ми-26», — уточнил руководитель.
В регионе сохраняется три очага природных пожаров, общая площадь возгорания составляет 181 гектар.
Как сообщало ИА REGNUM, для тушения возгораний применяется самолёт Ил-76 МЧС России.