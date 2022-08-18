Абакан, , 09:27 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии выявлено 153 носителя коронавируса, сообщили ИА REGNUM 18 августа в республиканском правительстве.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

60 случаев заражения подтверждено в Абакане, 19 — в Саяногорске, 15 — в Алтайском районе, 14 – в Черногорске, девять – в Усть-Абаканском районе, по семь – в Бейском и Таштыпском районах, пять – в Аскизском районе, четыре – в Абазе, по три – в Боградском, Орджоникидзевском, Ширинском районах и Сорске. Также в Хакасии заболел один житель Ленинградской области.

С начала 2022 года в республике подтверждено 35 955 случаев COVID-19. Амбулаторно на сегодняшний день лечатся 614 ковид-пациентов, в стационаре — 132 (+8 за сутки). На ИВЛ — два человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа в Хакасии было выявлено 117 носителей коронавируса. За весь период пандемии (по состоянию на 17 августа) в регионе подтверждено 89 612 случаев заражения, выздоровели 86 444 человека, скончались 2415 ковид-пациентов.

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