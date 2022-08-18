Абакан, , 09:27 — REGNUM Глава Хакасии Валентин Коновалов подписал постановление о внесении изменений в структуру регионального правительства. Перемены были анонсированы в конце июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Согласно документу, число министерств в республике выросло до 14. Госкомитет цифрового развития и связи преобразован в министерство с тем же названием. Организованы также государственные комитеты по лесу, а также мобилизационной работе и защите государственной тайны.

Кроме того, изменения подверглись обязанности заместителей главы региона. Так, первый зампред Татьяна Курбатова будет курировать весь социальный блок.

«Постоянный представитель региона в Москве Юлия Исмагилова будет курировать финансово-экономический блок. Заместитель главы Хакасии Сергей Комаров будет курировать Минсельхоз дополнительно к курированию Минцифры, Минтранса и Госкомтарифэнерго», — добавили в правительстве.