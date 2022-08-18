* талибов — запрещённая в России организация

Нью-Йорк, США, 18 августа, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Продление права на поездки для 13 представителей движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вызвало споры в Совете Безопасности ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Корреспондент «Аль-Джазиры» Аманда Прайс написала в «Твиттере»: »Предложение России и Китая о продлении освобождения от запрета на поездки 13 должностных лиц «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на 90 дней было отвергнуто Великобританией, Францией, Албанией и Ирландией».

«Предложение США о продлении исключения из запрета на поездки для шести других должностных лиц «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) только на поездки в Катар было отклонено Китаем и Россией», — добавила Прайс.

Предложение России и Китая в отношении 13 чиновников «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ограничено только странами региона, включая Китай и Россию.

Действующее освобождение членов «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) от запрета на поездки должно закончиться 19 августа.

Ранее Совет Безопасности ООН исключил двух других представителей движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из списка исключения запрета на поездки.