Санкт-Петербург, , 09:29 — REGNUM Городской суд Санкт-Петербурга принял административный иск граждан, которые хотят оспорить закон о комплексном развитии территорий (КРТ). Соответствующая информация появилась на сайте суда.

Снос дома Дарья Антонова © ИА REGNUM

Жители Санкт-Петербурга всем возможными способами пытаются повлиять на ход реновации, точнее, отменить её в нынешнем виде. Граждане уже дошли до суда и подали иск «об оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами (оспаривание иных законов субъектов РФ)».

«Это коллективный иск, а значит каждый может присоединиться к нему без лишних формальностей», — отмечают в Telegram-канале «Реновация новости».

Предварительное судебное заседание назначено на 21 сентября 2022 года. При этом административным ответчиком является губернатор Петербурга Александр Беглов и городское правительство, ставшие инициаторами закона.

Напомним, что ранее петербуржцы собирали подписи для отмены реновации, а также направляли соответствующие телеграммы на имя президента РФ Владимира Путина.

Читайте ранее в этом сюжете: Петербуржцы шлют телеграммы на имя Путина с просьбой повлиять на реновацию