Воронеж, 18 августа, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение объявлено на территории Воронежской области на 18 августа в связи с чрезвычайной пожарной ситуацией. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области

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«С 12 часов 18 августа 2022 года местами по Воронежской области ожидается опасное метеорологическое явление — чрезвычайная пожарная опасность 5 класса», — говорится в сообщении МЧС.

В связи с этим в тех районах, где к выходным дням, 20–21 августа, установится пятый класс пожарной опасности, будут проводиться рейды с применением беспилотных летательных аппаратов — для выявления нарушителей особого противопожарного режима.

Отметим, что в ближайшие дни воронежцев ожидает передышка после сильной жары. С 18 по 21 августа в областном центре днём будет до +26…27 градусов, возможны дожди и грозы. Однако уже 22 августа столбик термометра вновь поползёт вверх.