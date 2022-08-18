Москва, 18 августа, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Торпедо» отправил в отставку главного тренера Александра Бородюка. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба команды.

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Отмечается, что стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию. Вместе с Бородюком из клуба уходит его ассистент Виктор Лосев.

Напомним, Бородюк возглавлял «Торпедо» с сентября 2013 по июнь 2014 года, а также с марта 2021 по август 2022-го. Тренер дважды выводил команду в премьер-лигу — в 2014 и 2022 годах.

В сезоне 2022/23 «Торпедо» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, команда в пяти матчах набрала одно очко.