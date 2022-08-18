Челябинск, , 09:22 — REGNUM Вокруг Челябинска может быть создан зелёный лесопарковый пояс. Соответствующее решение поддержали члены комитета Законодательного собрания региона по аграрной политике.

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Лесопарковый зелёный пояс представляет собой зону с ограниченным режимом природопользования. В нём запрещаются сплошные рубки насаждений, разработка полезных ископаемых, размещение отходов, капитальное строительство и т.д.

Общая площадь территории составит 31 750 га. При этом в перспективе она может быть только увеличена.

25 августа Заксобрание рассмотрит вопрос о создании зелёного пояса. После этого новый статус предстоит подтвердить путём внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

Как сообщало ИА REGNUM, экологическая ситуация в Челябинске и пригородах долгие годы остаётся неблагополучной. Существенный вклад в это вносят промышленные предприятия и транспорт.