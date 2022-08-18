Барнаул, , 09:20 — REGNUM ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю передало штормовое предупреждениие. По данным Алтайского Гидрометцентра, в регионе с 18 по 22 августа местами сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости).

Заморозки setarka

«Просим соблюдать бдительность при обращении с огнем на природе! Не жгите траву, не разводите костры, не бросайте окурки. Следите за детьми, не давайте им играть со спичками», — призывают спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, с 18 по 22 августа при прояснении на Алтае ожидаются заморозки в травостое до минус 2°С.

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