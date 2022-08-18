Уфа, 18 августа, 2022, 17:37 — ИА Регнум. Резиденции проекта для школьников «Территории роста» появятся еще в пяти муниципалитетах Башкирии. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

ИА REGNUM Школьники

Сообщается, что осенью текущего года в республике начинается новый сезон проекта «Территория роста. Новый движ». Ранее 15 резиденций были созданы в восьми городах республики (Салавате, Стерлитамаке, Нефтекамске, Сибае, Октябрьском, Кумертау, Агидели и Межгорье), и в семи районах города Уфы.

Отмечается, что в сентябре «Территории роста» будут созданы еще в пяти муниципалитетах Башкирии.

«За прошедший учебный год команда проекта провела 289 мероприятий, которые дали участникам возможность одержать первые победы во всероссийских конкурсах», — приводит пресс-служба слова координатора проекта, заместителя председателя государственного комитета Башкирии по молодежной политике Вито Сабирова.

Примечательно, что история проекта «Территория роста» берёт начало в 2019 году в благотворительном фонде «Территория счастья», председателем попечительского совета которого является Каринэ Хабирова, супруга главы Башкирии. Организаторами проекта выступают региональная общественная организация «Лига молодежной политики», государственный комитет Башкирии по молодежной политике при поддержке министерства образования и науки региона, администрации городов Башкирии.

Проект «Территория роста» удостоен гранта главы Башкирии Радия Хабирова и поддержан Фондом содействия гражданскому обществу республики. На электронном портале грантов РБ указана цель проекта: «Создать условия для личностного роста школьной молодежи Республики Башкортостан в возрасте от 13 до 18 лет через проведение тематических мероприятий по повышению уровня soft-skills навыков с общим охватом более 1 500 человек в период с сентября 2021 г. по август 2022 г.», а такэе краткое описание проекта: «Проект «Территория роста. Новый движ» представляет собой создание своего рода регионального подросткового сообщества Республики Башкортостан, деятельность которого будет направлена на развитие личностных навыков участников проекта посредством проведения комплекса интерактивных просветительских мероприятий». Запрашиваемая сумма на проект — 2 406 726 рублей.