Москва, 18 августа 2022, 09:18 — REGNUM Подводную лодку, взятую как будто из фильма о британском разведчике мирового класса Джеймсе Бонде, представила Россия, так новость о проекте российской АПЛ «Арктур» представило 17 августа британское издание The Sun.
Ранее на проходящем в парке «Патриот» форуме «Армия-2022» была представлена концепция будущих ракетных подводных крейсеров стратегического назначения. Как отметил представитель центрального конструкторского бюро (ЦКБ) «Рубин», благодаря новой форме и меньшим размерам корабля, а также перспективным активным покрытиям повышается скрытность лодки.
Вспомнил он и о других проектах российской армии, в частности, о беспилотном «Посейдоне» — »гигантской подводной лодке-«убийце городов», предназначенной для создания радиоактивного цунами».