Москва, 18 августа, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Подводную лодку, взятую как будто из фильма о британском разведчике мирового класса Джеймсе Бонде, представила Россия, так новость о проекте российской АПЛ «Арктур» представило 17 августа британское издание The Sun.

Цитата из к/ф «Живешь только дважды». реж Льюис Гилберт. 1967. Великобритания Джеймс Бонд

Ранее на проходящем в парке «Патриот» форуме «Армия-2022» была представлена концепция будущих ракетных подводных крейсеров стратегического назначения. Как отметил представитель центрального конструкторского бюро (ЦКБ) «Рубин», благодаря новой форме и меньшим размерам корабля, а также перспективным активным покрытиям повышается скрытность лодки.

«Россия представила подводную лодку-невидимку последнего поколения, оснащенную 12 ядерными ракетами», — пишет автор заметки в британском издании Тарик Тахир.

«Крейсер «Арктур» также имеет отсек в стиле злодеев из фильмов о Бонде для запуска подводных дронов, нацеленных на уничтожение вражеских подводных лодок Запада», — добавил он.

Вспомнил он и о других проектах российской армии, в частности, о беспилотном «Посейдоне» — »гигантской подводной лодке-«убийце городов», предназначенной для создания радиоактивного цунами».