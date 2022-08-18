Пекин, 18 августа, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Соединенные Штаты должны перестать проводить грубую ретроградную политику, поскольку этим они затягивают мир в пропасть, пишет китайское издание Global Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Американская сторона не должна забивать себе голову играми между ведущими державами. Если США продолжат проводить дерзкую политику в период спада и в эпоху больших перемен цепляться за морально устаревшие понятия, они больше не будут играть лидирующую роль на международной арене», — пишет издание.

По мнению автора статьи, внешнеполитическая линия США «затягивает мир в бездну». Вашингтон любой ценой пытается обеспечить себе глобальную гегемонию, стремясь к доминированию на евразийском пространстве.

США продолжают поддерживать систему многосторонних и двусторонних военных альянсов, создают «группировки заговорщиков и прибегают к практике запугивания», почдеркнул автор. При этом Белый дом не беспокоит последствия создаваемых им рисков для других стран.