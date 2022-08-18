Оренбург, 18 августа, 2022, 09:17 — ИА Регнум. В Оренбурге полиция проводит проверку по факту ДТП с участием 12-летнего велосипедиста. Сообщили 18 августа в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области ДТП

По данным ведомства, инцидент произошёл на ул. Березка. Автомобиль сбил ребёнка, передвигавшегося на велосипеде. За рулём машины находился 28-летний мужчина.

Школьник двигался на велосипеде по тротуару во встречном направлении, но не справился с управлением и выехал на проезжую часть перед близко находящимся транспортом. Велосипедист госпитализирован.

Поданным Госавтоинспекции, в июле 2022 года на территории Оренбуржья произошло 22 ДТП с участием детей. Травмы получили 23 несовершеннолетних.