Гагра, Абхазия, , 09:16 — REGNUM Россия обеспечивает безопасность Абхазии, поэтому абхазской стороне нужно выполнить просьбу передать в собственность правительства РФ комплекс государственных дач «Пицунда». Об этом 17 августа заявил президент республики Аслан Бжания в ходе на встречи с членами Общественной палаты.

Аслан Бжания

«Россия держит группировку более 6 тыс. человек в Абхазии, чтобы обеспечить военную безопасность. А какое количество людей под ружьем мы держим своих?» — сказал Бжания.

Он заявил о несогласии с утверждением, что соглашение о передаче России «Пицунды» может нести какие-либо угрозы Абхазии. Президент также указал на то, что это не будет нарушением конституции, так как в собственность передаётся недвижимое имущество, а не участок земли.

Стоит отметить, что в июне стало известно о подписанном Бжанией в январе соглашении о передаче комплекса «Пицунда» в собственность РФ. Это вызвало возмущение в оппозиции и в обществе. Противники соглашения утверждают, что соглашение якобы нарушает положение конституции, что земля в Абхазии может принадлежать только её гражданам. Документ должен быть ратифицирован парламентом, который пока находится на летних каникулах.