Спасский район, Рязанская область, 18 августа, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Самолёт Ил-76 МЧС России осуществил два вылета на тушение природного пожара в Спасском районе Рязанской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 августа в пресс-службе ведомства.

Mil.ru Ил-76 сбрасывает воду

Воздушное судно применялось для защиты посёлка Голованово. Верховой пожар ликвидирован, угроза населённому пункту снята. Ил-76 совершил два слива воды общим объёмом 42 тонны.

Пожар в Спасском районе перешёл из низового в верховой вечером 17 августа в связи с изменением направления и силы ветра. Там сформировался огневой фронт шириной до трёх километров.