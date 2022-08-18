Донецк, , 09:16 — REGNUM Украинские войска совершили обстрел четырёх населённых пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом 18 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном штабе по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

В 8:00 из Клещеевки по населённому пункту Травневое выпустили шесть снарядов калибра 152 мм.

В 8:05 из Новгородского обстреляна Железная Балка. Без применения авиации киевские силовики выпустили 18 неуправляемых авиационных ракет калибра 80 мм.

В 8:30 из Курдюмовки стреляли в сторону Горловки, из ствольной артиллерии выпущено семь снарядов калибра 152 мм.

В 8:37 из Орловки по направлению города Ясиноватая выпущено три снаряда калибра 152 мм.