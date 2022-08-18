Таллин, , 09:14 — REGNUM Несмотря на критику в адрес властей своей страны российская группа Shortparis не сможет в сентябре нынешнего года дать концерты в Таллине и Тарту. Об этом сообщил портал новостей местного гостелерадиовещания ERR со ссылкой на решение властей Эстонии.

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В связи со вступившим в силу 18 августа 2022 года запретом на въезд в Эстонию граждан России по эстонским визам, концерты российских артистов оказались под большим вопросом. Канцлер министерства культуры Эстонии Тарви Ситс заявил в официальном ответе на запрос организаторов концертов, что вступившее в силу постановление правительства означает, что по выданным Эстонией шенгенским визам приезжать не могут также и представители российской культуры.

«Участие в культурном мероприятии также подпадает под санкцию, то есть вы не можете въехать в страну с этой целью, даже если виза была выдана ранее. Культурное сотрудничество с Россией приостановлено», — заявил Ситс.

Ранее музыканты Shortparis неоднократно приезжали в Эстонию и использовали местные концертные площадки для критических заявлений в адрес своей страны и ее руководства.