Херсон, 18 августа, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Бывшего военного Украины, передававшего координаты расположения российских военных и городских объектов киевским боевикам, задержали на территории Херсона силовики РФ. Об этом 18 августа рассказали журналистам представители российских силовых структур.

Victor Задержание

При этом сам задержанный — Петр Жадан 1984 года рождения — сообщил, что после начала спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации и демилитаризации Украины он связался со своим находившемся в Николаеве бывшим командиром, капитаном ВСУ Сергеем Ченашевым, предложив свою помощь.

«Он меня попросил выявлять в городе Херсоне места сосредоточения Вооруженных сил Российской Федерации и передавать ему координаты. Я ответил ему — я согласен», — сказал он.

Также задержанный уточнил, что с марта по июль 2022 года он передал координаты девяти таких мест в Херсоне, при этом не получая за это денег.

Кроме того, Жадан указал, что служил в ВСУ с 2015 по 2021 год в 406-й бригаде артиллерии наводчиком и командиром 125-миллиметровой пушки «Гиацинт» и в этот период три раза был в зоне военных действий в Донбассе.

Помимо этого, задержанный рассказал, что его подразделение участвовало в военных действиях около Мариуполя, являвшегося штаб-квартирой неонацистского полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и рядом с селом Гранитное в окрестностях Волновахи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Киевский район Донецка попал под обстрел украинских войск.