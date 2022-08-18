Саратов, , 09:31 — REGNUM Доследственная проверка организована в Саратове после обращения молодой женщины в больницу, которая заявила о гибели своего плода. Об этом сообщает следственное управление СКР по Саратовской области

Следователь Sledcom.ru

Вечером 17 августа 24-летняя женщина обратилась к врачам и рассказала о гибели своего новорожденного ребенка. Плод обнаружили у дома по улице 3-й Рабочий проезд. Точную причину смерти младенца установит экспертиза.

По данным «Регион 64», тело ребенка обнаружили в уличном туалете. Выясняется, был ли у женщины выкидыш или она сама родила, живого или мертворожденного.

Ранее ИА REGNUM передавало, в июле 2021 года в городе Энгельсе Саратовской области был найден младенец, который лежал на улице в пакете. По словам задержанной матери, она не планировала растить и заниматься воспитанием ребенка, а решила избавиться от него.

Читайте также: В Саратовской области найдена мать выброшенного в пакете младенца