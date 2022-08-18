Эхирит-Булагатский район, Иркутская область, 18 августа, 2022, 09:13 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 18 августа обнародовало подробности ДТП в Эхирит-Булагатском районе. Как установили полицейские, 16 августа 26-летний мужчина, управляя автомобилем «ИЖ», в вечернее время двигался по автодороге Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово.

МВД ДТП.

На 73 километре, объезжая находящуюся на проезжей части лошадь, он совершил выезд на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомашиной Toyota Prius.

От удара пострадал пассажир отечественного транспортного средства: с различными травмами он доставлен в медучреждение для оказания медицинской помощи. Водители не пострадали. Как выяснилось, виновник аварии управлял машиной без соответствующего водительского удостоверения.

В отношении 26-летнего мужчины составлен ряд административных материалов, в том числе возбуждено производство по части 1 статьи 12.24 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней степени тяжести вреда здоровью потерпевшего».

Как сообщало ИА REGNUM, с 8 по 14 августа на дорогах Иркутской области произошло 44 дорожно-транспортных происшествия, в которых пять человек погибли, 62 получили травмы различной степени тяжести, из них 17 — несовершеннолетние.

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