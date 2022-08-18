Ульяновск, , 09:12 — REGNUM В Ульяновской области на проведение всероссийского конкурса «Ученик года» выделено почти 6,4 млн рублей. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В школе Иван Шилов © ИА REGNUM

Заказчиком является Ульяновский государственный педагогический университет имени И. Н. Ульянова. Вузу понадобились услуги по организации и проведению мероприятия «Всероссийский конкурс обучающихся общеобразовательных организаций «Ученик года-2022».

Мероприятие состоится в октябре, в нём ожидается участие 300 человек. В перечень работ включены, в частности, разработка дизайна, изготовление сувенирной продукции, пиар и smm, видеосъёмка, репортажная фотосъёмка, онлайн-трансляции, организация и разработка образовательной программы.

Начальная (максимальная) цена договора определена в размере 6 394 666,67 рубля. Заявки завершат принимать 24 августа.

Как сообщало ИА REGNUM , в 2021 году финальный этап всероссийского конкурса «Ученик года» проходил с 8 по 13 декабря. По итогам заочного этапа финалистами стали 100 школьников 9-11 классов из 43 регионов.