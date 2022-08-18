Курган, , 09:11 — REGNUM Курганские санатории «Сосновая роща» и «Озеро Медвежье» включены в программу туристического кэшбека. Об этом сообщает ОГУП «Курорты Зауралья»

Санаторий «Озеро Медвежье» Medvegie.zauralkurort.ru/

«Окно продаж туров с кэшбеком 20% будет открыто 25 августа 2022 года и продлится до 10 сентября 2022 года. Отдохнуть в санаториях по акции можно с 1 октября по 25 декабря», — говорится в сообщении государственного унитарного предприятия.

Отмечается. что в санаториях накоплен многолетний опыт работы, а уникальные природные лечебные грязь и рапа целебных озер окажут самое благотворное воздействие на весь организм.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков в своём телеграм-канале сообщил о модернизации данных санаториев. Кроме того, глава региона поручил привести в порядок отдельные участки дороги до «Сосновой рощи».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, курганские власти планируют внедрение и развитие на курорте «Озеро Медвежье» популярных SPA-технологий. Напомним, озеро Медвежье по своим лечебным качествами сопоставимо с Мертвым морем.

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