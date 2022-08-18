Курган, 18 августа, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Курганские санатории «Сосновая роща» и «Озеро Медвежье» включены в программу туристического кешбэка. Об этом сообщает ОГУП «Курорты Зауралья».

Medvegie.zauralkurort.ru/ Санаторий «Озеро Медвежье»

«Окно продаж туров с кешбэком 20% будет открыто 25 августа 2022 года и продлится до 10 сентября 2022 года. Отдохнуть в санаториях по акции можно с 1 октября по 25 декабря», — говорится в сообщении государственного унитарного предприятия.

Отмечается. что в санаториях накоплен многолетний опыт работы, а уникальные природные лечебные грязь и рапа целебных озер окажут самое благотворное воздействие на весь организм.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков в своём телеграм-канале сообщил о модернизации данных санаториев. Кроме того, глава региона поручил привести в порядок отдельные участки дороги до «Сосновой рощи».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, курганские власти планируют внедрение и развитие на курорте «Озеро Медвежье» популярных SPA-технологий. Напомним, озеро Медвежье по своим лечебным качествами сопоставимо с Мертвым морем.