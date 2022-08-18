Цинциннати, США, 18 августа, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в третий круг турнира в Цинциннати (США). Во втором круге она встречалась с представительницей Белоруссии Ариной Соболенко.

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Анна Калинская

Калинская отказалась от продолжения матча при счёте 3:6, 1:4 в пользу Соболенко. В третьем круге белорусская теннисистка сыграет с американкой Шелби Роджерс.

Ранее Калинская в первом круге обыграла представительницу Италии Мартину Тревизан.