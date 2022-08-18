Лондон, , 09:10 — REGNUM Генерал Ник Картер, бывший начальник штаба британской армии, назвал падение предыдущего афганского правительства политическим провалом и объяснил это неспособностью понять местные политические условия за двадцать лет.

Афганистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Правительство, которое мы сформировали в Афганистане, не было стабильным. Афганские силы безопасности не были стабильны, но этот вопрос не был понят», — заявил Картер в интервью BBC.

На вопрос о том, есть ли опасность того, что Афганистан вновь станет базой для опасных группировок вроде «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), он сказал: »Да. Я думаю, что если об этой стране забудут, в ней, скорее всего, будут укрываться террористы и люди, которые будут делать то, что мы видели 11 сентября 20 лет назад».

«Мы должны привлечь талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к ответственности, но как часть международного сообщества мы должны взаимодействовать с ними вместе с региональными соседями Афганистана из-за продолжающегося гуманитарного кризиса в Афганистане», — добавил генерал.

Бывший начальник штаба британской армии считает, что среди талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) есть «современные» люди.