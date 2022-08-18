Пекин, 18 августа, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Малое количество осадков на юге Китая, включая провинции Сычуань, Юньнань и Гуйчжоу, создает проблемы для местных гидроэлектростанций, и эксперты заявили, что засуха может повредить энергоснабжению в восточном Китае, но последствия будут сезонными и краткосрочными, сообщает 17 августа газета Global Times.

Chintohere ГЭС

«Гуанчжоу испытывает нехватку электроэнергии», — заявил Global Times президент JZ Energy, компании, занимающейся электроэнергетикой в провинции Гуандун, Чжан Чуаньмин , отметив, что большая часть гидроэнергии в Гуандуне поступает из Юньнани, а часть — из Гуанси.

В настоящее время нехватка электроэнергии может распространиться на юг страны, если поставки ухудшатся на фоне высоких температур там, согласно отчету, опубликованному CITIC Securities. Из-за малого количества осадков и высоких температур с июля в шести провинциях — Сычуань, Чунцин, Хубэй, Хунань, Аньхой и Цзянси вдоль реки Янцзы — произошла засуха.

Потребление электроэнергии в провинции Сычуань с июля сократилось примерно с 900 млн кВт/ч до примерно 450 млн кВт/ч, что, по оценкам, продолжает снижаться в среднем на 2% в день, сообщает новостной сайт scol.com.cn. Согласно отчету, установленная мощность гидроэлектростанций в провинции Сычуань составляет более 80% ее энергоснабжения.

Компания State Grid Sichuan Power Electric Power Co заявила, что провинция страдает от высоких температур с июля, но с 7 августа наступила новая волна жары вкупе с наименьшим количеством осадков. Чтобы обеспечить электроснабжение жилых домов, правительство Сычуани решило отключить промышленное энергоснабжение на большей части территории провинции.

Соседний город Чунцин заявил, что он прекратит промышленное электроснабжение до 24 августа, сообщает новостное издание jiemian.com. Электроснабжение Сычуани остается напряженным из-за продолжающихся волн жары, быстрого роста потребления электроэнергии, такого как кондиционирование воздуха, и засухи.

Сычуань также является ключевой провинцией китайской программы передачи электроэнергии с запада на восток, и у города есть контракты на обеспечение передачи электроэнергии в другие провинции.

Данные сычуаньского филиала State Grid показали, что по состоянию на июнь она суммарно поставила 1,35 трлн кВт/ч электроэнергии в восточный Китай, северо-западный Китай, северный Китай и центральный Китай, согласно thepaper.cn.

Однако на долю провинции Сычуань приходится лишь 15% поставок гидроэнергии в Китае, и только 18% энергии в Китае приходится на гидроэнергетику, поскольку более 60% электроэнергии вырабатывается за счет угля, сообщил директор Китайского центра исследований энергетической экономики при Сямыньском университете Линь Боцян.

Линь отметил, что электроэнергия из Сычуани ограничена для соседних городов, таких как города в провинции Чжэцзян. Высокотехнологичная производственная компания в Куньшане, провинция Цзянсу на востоке Китая сообщила Global Times, что отключения электроэнергии начались 16 августа с перерывом на три часа в день, и нет никаких указаний на то, как долго это продлится. China Media Group сообщила, что 3300 предприятий в Нинбо провинции Цзянсу скорректировали свое рабочее время, чтобы избежать отключения электроэнергии.

По сообщению информационного агентства Синьхуа, 16 августа было завершено строительство северной опоры электропередачи проекта передачи постоянного тока сверхвысокого напряжения Байхэтань-Чжэцзян мощностью 800 кВ, что ознаменовало завершение строительства всех опор электропередачи через реку Янцзы на участке проекта в провинции Аньхой. Проект общей протяженностью 2140,2 км является важной частью китайской программы передачи электроэнергии с запада на восток.