Джакарта, 18 августа 2022, 09:10 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо намерен заложить фундамент дворца в месте, которое станет новой столицей Индонезии, сообщает CNN Indonesia.
Глава государства планирует посетить место строительства нового президентского дворца в августе.
Ранее президент объявил о переносе столицы Индонезии с острова Ява на Калимантан. План был одобрен парламентом. Джоко Видодо также назначил художника И Ньомана Нуарту для проектирования президентского дворцового комплекса. Дворец, как ожидается, будет похож на орла, машущего крыльями.