Джакарта, 18 августа, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо намерен заложить фундамент дворца в месте, которое станет новой столицей Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

(сс) Prayitno Индонезия

Глава государства планирует посетить место строительства нового президентского дворца в августе.

Ранее президент объявил о переносе столицы Индонезии с острова Ява на Калимантан. План был одобрен парламентом. Джоко Видодо также назначил художника Ньомана Нуарту для проектирования президентского дворцового комплекса. Дворец, как ожидается, будет похож на орла, машущего крыльями.