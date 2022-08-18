Донецк, 18 августа, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Киевский район Донецка попал под обстрел украинских войск. Об этом 18 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном штабе по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ. Пресс-служба министерства обороны Украины

В 8:20 с позиций в Орловке украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска обстреляли четыре населённых пункта в Донецкой Народной Республике.