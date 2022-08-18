Южно-Сахалинск, , 09:06 — REGNUM Свыше 10 млн рублей потратят из бюджета Южно-Сахалинска на организацию и проведение мероприятий, приуроченных к юбилею города. Столице Сахалина исполнится 140 лет, сообщило ИА САХ. КОМ.

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Основная часть расходов — оформление и приобретение оборудования. Часть денег будет потрачена на приглашение звёзд и наём рабочей силы.

«Трудно сказать, во сколько обойдется именно День города, потому что у нас существует такая стратегия, что все расходы, которые мы планируем на проведение того или иного праздника, — это расходы, которые позволяют нам приобретать дорогостоящее оборудование или оборудование, которое будет много раз на нас работать. Допустим, если мы делаем уличный променад, то все эти конструкции остаются как имущество домов культуры, которые приобретают возможность новых форм деятельности», — отметила директор департамента культуры администрации Южно-Сахалинска Ирина Герасимова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге на празднование Дня города потратят 27 млн рублей. Средства выделят из городского бюджета.