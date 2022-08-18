Москва, , 09:05 — REGNUM Чтобы отказаться от импорта в российской киноиндустрии, потребуются десятки лет, сообщил главный инженер-технолог киноконцерна «Мосфильм» Алексей Сеньковский.

Камера jackmac34

«Я думаю, что это десятки лет, так как любое современное кинооборудование работает еще и под управлением программного обеспечения», — сказал он РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос.

Сеньковский добавил, что это всегда необходимо рассматривать только в комплексе, поскольку современная цифровая кинокамера — это, по сути, сложный компьютер.

«У светодиодного осветительного прибора меню с десятками настроек, оборудование для профессиональной обработки звука или видео работает только под управлением своего ПО и занимает целые студии», — отметил он.

На сегодняшний день на «Мосфильме» все оборудование, занятое в съемочном и монтажно-тонировочном периоде, иностранного производства, отметил Сеньковский.

Напомним, ранее киностудия «Ленфильм» не сумела выполнить поручение президента Владимира Путина о «поэтапном импортозамещении оборудования» для съёмок, поскольку такое российское оборудование отсутсвует.

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