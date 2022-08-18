Москва, 18 августа 2022, 09:05 — REGNUM Чтобы отказаться от импорта в российской киноиндустрии, потребуются десятки лет, сообщил главный инженер-технолог киноконцерна «Мосфильм» Алексей Сеньковский.
Сеньковский добавил, что это всегда необходимо рассматривать только в комплексе, поскольку современная цифровая кинокамера — это, по сути, сложный компьютер.
На сегодняшний день на «Мосфильме» все оборудование, занятое в съемочном и монтажно-тонировочном периоде, иностранного производства, отметил Сеньковский.
Напомним, ранее киностудия «Ленфильм» не сумела выполнить поручение президента Владимира Путина о «поэтапном импортозамещении оборудования» для съёмок, поскольку такое российское оборудование отсутсвует.
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