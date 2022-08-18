Красногорск, , 09:02 — REGNUM В городе Балашиха Московской области четверо родственников умершего в больнице пациента прошли в ординаторскую областной больницы и избили врачей, сообщил телеграм-канал Реутов SOS со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

В больнице U.S. Navy

В результате нападения злоумышленники нанесли травмы двоим ординаторам и хирургу. По мнению нападавших, врачи были виновны в смерти их родственника, которого недавно госпитализировали с язвой и прооперировали.

Перед выпиской пациенту стало плохо, его доставили в реанимацию, где он скончался от сердечной недостаточности. Диагноз подтвердило вскрытие.

Избитые врачи написали на нападавших граждан заявление в полицию. Одного из них удалось задержать, другие скрылись с места преступления. В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».

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