Горно-Алтайск, , 09:02 — REGNUM В Республике Алтай с начала 2022 года лесники восстановили 743 га леса, что составляет 45% от годового плана. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Горный Алтай Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По словам замминистра природных ресурсов, экологии и туризма региона Александра Карпинского, всего до конца будет восстановлено до 1653 га леса.

«В сравнении с прошлым годом площадь охваченных лесовосстановлением работ превышена на 300 га», — добавил чиновник.

Кроме того, в рамках нацпроекта в республику поступило четыре автомобиля, в том числе сёдельные тягачи и грузовой бортовой автомобиль повышенной проходимости. Добавим, что всего лесной фонд региона превышает 5 млн га.