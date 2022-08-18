Тулун, Иркутская область, 18 августа, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Иркутские полицейские задержали вероятных убийц людей, найденных в ГУ МВД РФ по Иркутской области 18 августа известило о задержании предполагаемых виновных в убийстве двух человек, обнаруженных в сгоревшем автомобиле УАЗ.

МВД В Иркутской области полицейские задержали подозреваемых в убийстве двух человек

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к содеянному могут быть причастны местные жители в возрасте 34 и 36 лет.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, страшная находка обнаружилась 16 августа в лесном массиве примерно в 20 км от п. Аршан Тулунского района. На значительно поврежденных огнем телах двух неустановленных лиц найдены огнестрельные ранения.

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