Вашингтон, , 08:59 — REGNUM Помощник госсекретаря США по вопросам стран Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел Критенбринк заявил, что Китай рискует просчитаться, продолжая оказывать давление на Тайвань, которое, скорее всего, продолжится, как передает агентство Reuters.

Госдепартамент США © ИА REGNUM

Китай проводит военные игры и учения вокруг острова в ответ на визит в Тайбэй спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Выступая по конференц-связи, Критенбринк высказал мнение, что Китай использовал поездку Пелоси как предлог для изменения статус-кво, поставив под угрозу мир в регионе.

«Эти действия являются частью активизированной кампании давления КНР на Тайвань, которая, по нашим расчетам, продолжит разворачиваться в ближайшие недели и месяцы, — сказал он. — Цель этой кампании ясна — запугать и принудить Тайвань и подорвать его устойчивость».

США дали понять Китаю, что их подход к Тайваню не изменился, включая приверженность США политике «одного Китая» и отказ от поддержки независимости Тайваня, добавил Критенбринк.

«В то время как наша политика не изменилась… Слова и действия КНР глубоко дестабилизируют ситуацию. Они рискуют просчитаться и угрожают миру и стабильности в Тайваньском проливе», — предупредил он.

США, по словам Критенбринка, в каждом разговоре доносят до Китая, что они не стремятся провоцировать кризис и не собираются этого делать.

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