Таллин, , 08:59 — REGNUM Число случаев заражения коронавирусом в Эстонии снизилось, но падение носит временный характер. С такой оценкой ситуации с заболеванием в стране выступил Департамент здоровья.

Скорое начало учебного года и возвращение людей на работу после сезона отпусков означают, что заражаемость вырастет, считает заведующая отделением инфекционных заболеваний департамента Ханна Сепп.

Она добавила: «В какой-то степени мы можем связать снижение на этой неделе и стабилизацию с общеевропейскими тенденциями. Мы видим по опыту других государств, что страны, где омикрон-штамм ВА5 стал доминирующим, вышли на плато заболеваемости коронавирусом, а затем заражаемость стала снижаться».

Но ситуация кардинально изменится с наступлением осени, считает эксперт департамента здоровья Эстонии: «Опыт предыдущих лет, безусловно, показал это». Кроме того, в отличие от прошлых лет, эстонская медицина уже не так широко тестирует людей и не звонит всем инфицированным, а, значит, места возможного массового заражения не выявляются.

В то же время все желающие могут получить новую дозу вакцины, поскольку, по словам Сепп, дефицита вакцин в Эстонии точно нет.