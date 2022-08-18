Вашингтон, 18 августа, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Прекращения боевых действий на ядерных объектах Украины и возвращения контроля над ними киевскому режиму намерены добиваться власти Соединённых Штатов. Об этом 18 августа заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен, его слова приводятся в сообщении Госдепа о телефонном разговоре Блинкена с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен

«Госсекретарь подтвердил, что Соединенные Штаты продолжат призывать к прекращению всех военных операций на ядерных объектах Украины или вблизи них и возвращению украинской стороне полного контроля над этими объектами», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в ходе беседы Блинкен «осудил недавние действия России на Запорожской АЭС и вокруг нее», а также похвалил Киев и операторов ЗАЭС «за их приверженность обеспечению ядерной безопасности в этих обстоятельствах».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа министры обороны США и Украины — Ллойд Остин и Алексей Резников обсудили по телефону новые потребности киевского режима в западной военной помощи.