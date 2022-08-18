Бухарест, 18 августа, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Из-за высоких цен на газ десятки тысяч румынских хозяйств объявили о намерении перейти на отопление дровами. Об этом в своем специальном репортаже сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Дрова

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По некоторым данным, в ряде регионов Румынии наблюдается резкий спрос на твердотопливные котлы, а в некоторых кварталах Бухареста местные жители в массовом порядке обзаводятся так называемыми «печками-буржуйками». Как утверждают экономисты, в ближайшее время к системе дровяного отопления может вернуться до 85% населения страны.

При этом специалисты прогнозируют подорожание древесины в течение ближайших нескольких месяцев.

Напомним, в последний раз масштабный переход на подобный вид обогрева в Румынии был зарегистрирован в середине 1980-х годов во время сильнейшего экономического кризиса.