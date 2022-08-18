Москва, , 08:57 — REGNUM В южной части Москвы образовался смог, сообщают 18 августа очевидцы.

Москва Дарья Антонова © ИА REGNUM

Горожане отмечают ухудшение видимости и запах гари. В частности, дымка накрыла микрорайон Южное Бутово в Юго-Западном административном округе. Схожие наблюдения фиксируются в на юге, юго-востоке столицы, также в ТиНАО.

Причина — лесные пожары в Рязанской области. Накануне власти столицы направили соседнему региону помощь в борьбе со стихией.

При этом, по информации метеослужб, запах гари продолжит поступать в Москву в ближайшие 36-48 часов из-за направления ветра.