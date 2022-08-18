Москва, 18 августа, 2022, 08:57 — ИА Регнум. В южной части Москвы образовался смог, сообщают 18 августа очевидцы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

Горожане отмечают ухудшение видимости и запах гари. В частности, дымка накрыла микрорайон Южное Бутово в Юго-Западном административном округе. Схожие наблюдения фиксируются на юге, юго-востоке столицы, также в ТиНАО.

Причина — лесные пожары в Рязанской области. Накануне власти столицы направили соседнему региону помощь в борьбе со стихией.

При этом, по информации метеослужб, запах гари продолжит поступать в Москву в ближайшие 36—48 часов из-за направления ветра.